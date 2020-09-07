Tahran'da İran-İsviçre ilişkileri masaya yatırıldı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştü.
İsviçreli Bakan Cassis, önceki gün İran'a geldikten sonra beraberindeki heyet ile bir günlüğüne İsfahan kentine gitmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bakan Zarif, 7 Eylül Pazartesi günü Tahran'da İsviçre Dışişleri Bakanı Ignacio Cassis ve beraberindeki heyeti Tahran'da ağırlayacak." demişti.
Hatipzade, "Yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular masaya yatırılacaktır" diye eklemişti.
yorumunuz