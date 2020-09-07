Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Fahrettin Altun ile görüştü

Fahrettin Altun ve Hikmet Hacıyev, baş başa görüşmelerinin ardından, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurumların üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Altun, programda yaptığı konuşmada, hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın, hayati çıkarlarına ve mevcudiyetlerine yönelik muhtelif tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Söz konusu saldırılarla yalnızca askeri anlamda karşılaşmadıklarını belirten Altun, aynı zamanda hem Türkiye’ye hem de Azerbaycan’a yönelik itibar suikastlarına ve algı operasyonlarına kalkışıldığını dile getirdi.

"Türkiye Azerbaycan medya platformu için mutabakata vardık"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğru bilginin hızlı bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna ulaştırılmasından bilgi kirliliği, yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede Türkiye ve Azerbaycan arasında ortak çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Altun, “Bu noktada Türkiye-Azerbaycan Medya Platformu oluşturmak üzere mutabakata vardık. - diye konuştu.

Kaynak: Haber Global