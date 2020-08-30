Azerbaycan'da son 24 saatte 135 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan basınına göre, Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 135 yeni vakanın tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 36 bin 309’a hayatını kaybeden kişi sayısı ise 531’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 33 bin 703 oldu. Açıklamada 127 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar 917027 korona virüs testi yapıldı.