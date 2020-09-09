Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İslam Devrimi Lideri'nden Charlie Hebdo dergisinin provokatif eylemine kınama

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun provokatif eylemi kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir Fransız derginin nurani yüze sahip olan Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) kutsallığına hakaret etmesi büyük ve affedilmez bir günahtır. Bu eylem Batı dünyasının İslam'a ve Müslüman toplumuna karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu. Bazı Fransız siyasetçilerin ifade özgürlüğünü bahane ederek bu büyük suçu kınamaması kabul edilemez ve yaklaşımları tamamen yanlış ve demagojiden ibarettir.

Siyonistler ve küresel istikbar devletlerinin derin İslam karşıtı politikaları zaman zaman yapılan bu tür düşmanca eylemlerin asıl sebebidir. Şimdiki eylem bölge kamuoyunu ABD ile Siyonist Rejim’in kurduğu kötü planlardan saptırmak için yapılmış olabilir.

Zarif, Tahran'da Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran'a gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanı, ikili görüşmenin ardından Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya'ya doğru hareket edecek.

İran ve Hindistan ikili ilişkileri geliştirme konusunda kararlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Zarif ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Hindistan Savunma Bakanı’nın Tahran ziyaretinin ardından Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Hindistan Dişişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ı ağırladığını belirten Hatipzade, "Bu görüşmede ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da geliştirilmesine vurgu yapıldı." dedi.

İran ve Türkiye PKK ve PJAK'la mücadelede işbirliği yapacak

Türkiye ve İran arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2302 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 542'ye, vaka sayısının da 391 bin 112'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 713'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 337 bin 414'e ulaştığı bilgisini verdi.