İslam Devrimi Lideri'nden Charlie Hebdo dergisinin provokatif eylemine kınama

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun provokatif eylemi kınandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir Fransız derginin nurani yüze sahip olan Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) kutsallığına hakaret etmesi büyük ve affedilmez bir günahtır. Bu eylem Batı dünyasının İslam'a ve Müslüman toplumuna karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu. Bazı Fransız siyasetçilerin ifade özgürlüğünü bahane ederek bu büyük suçu kınamaması kabul edilemez ve yaklaşımları tamamen yanlış ve demagojiden ibarettir.

Siyonistler ve küresel istikbar devletlerinin derin İslam karşıtı politikaları zaman zaman yapılan bu tür düşmanca eylemlerin asıl sebebidir. Şimdiki eylem bölge kamuoyunu ABD ile Siyonist Rejim’in kurduğu kötü planlardan saptırmak için yapılmış olabilir.

Müslümanlar, özellikle Batı Asya devletleri, Batılı siyasetçiler ve liderlerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlığını asla unutmamalı ve bu hassas bölgenin meseleleri konusunda duyarlı olmalı."