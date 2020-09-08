Zarif, Tahran'da Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran'a gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanı, ikili görüşmenin ardından Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya'ya doğru hareket edecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün Hindistan Dışişleri Bakanı'nın Salı günü Tahran'a gelip Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün resmi ziyaret için Tahran'da bulunan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları konuşmuştu.