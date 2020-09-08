İran ve Hindistan ikili ilişkileri geliştirme konusunda kararlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Zarif ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Hindistan Savunma Bakanı’nın Tahran ziyaretinin ardından bugün Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Hindistan Dişişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ı ağırladığını belirten Hatipzade, "Bu görüşmede ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da geliştirilmesine vurgu yapıldı." dedi

Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Tahran'a gelen Hint mevkidaşı Jaishankar ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanı, ikili görüşmenin ardından Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Rusya'ya doğru hareket edecek.