İranlı büyükelçi: İran-Irak sınırları dostluk sınırıdır

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bugün gerçekleştireceği Tahran ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Mescidi yaptığı paylaşımda, "Tahran, Irak Başbakanı ve beraberindeki heyeti karşılamaya hazır. İki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişecektir. İki ülkenin sınırları dostluk ve karşılıklı işbirliği sınırıdır" dedi.

Irak'ta mayıs ayında göreve başlayan Başbakan Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyaretini bugün İran'a gerçekleştirecek.

Üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin başkanlığında İran’ı ziyaret edecek olan Kazımi, İranlı üst düzey yetkililerle görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınması bekleniyor.

Irak Başbakanı ayrıca İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile de bir araya gelecek.