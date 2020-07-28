İran-Irak ilişkileri Bağdat'ta değerlendirildi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Eraci ile görüştü.

Yeni görevi için Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı tebrik eden Mescidi bu görüşmede, iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilere değinerek, Tahran'ın ikili ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Iraklı yetkili de, İran'ın terörle mücadeledeki yardımlarını takdir ederken, Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilerin iki ülkenin lehine olduğunu kaydetti.

Koronavirüs salgınının da ele alındığı görüşmede iki taraf sağlık protokollerine uyma gereğini vurgulayarak, bu sorunun ticari faaliyetler ve İran ile Irak arasındaki seyahatler üzerinde olumsuz ve azaltıcı bir etkisi olmaması gerektiğinin altını çizdiler.

İran'ın Irak'taki askeri ataşesi Tuğgeneral Mustafa Moradiyan da söz konusu görüşmede hazır bulundu.