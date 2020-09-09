Ruhani: ABD'liler seçtikleri çıkmaz yoldan dönecekler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni eğitim-üretim yılında yüz yüze eğitim modelini tercih ettiklerini ancak koronavirüs salgını gölgesinde hiçbir öğrencinin okula gitmek zorunda olmadığını, okul kapılarının öğrencilere açık olduğunu söyledi.

Günümüzde düşmanların bir kez daha İran milletinin iradesini sınadığını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD, 2018 yılından bugüne kadar yanlış hesaplamalarla ekonomik baskı yaparak İran milletinin diz çökeceğini düşünmüştü. Ancak milletimiz tüm bu baskılara dayandı. ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde, dünya kamuoyunda ve hatta kendi ulusları arasında itibarini kaybetti” dedi.

Düşmanların hedeflerine ulaşmayacağını vurgulayan Ruhani, “Onlar kesinlikle pişman olup dönecekler. Bu, ABD için çıkmaz bir yol. ABD’nin sonunda bu çıkmaz sokaktan dönemkten başka yolu yoktur” ifadesini kullandı.