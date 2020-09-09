Zarif'ten Fransa'ya Charlie Hebdo tepkisi: Artık son verin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Hazreti Peygambere (s.a.v) hakaret eden Charlie Hebdo dergisinin provokatif eyleminin Franısız yetkililer tarafıdnan “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Zarif’in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İfade özgürlüğü mu yoksa kurumsallaşmış ikiyüzlülük? Klişe haline gelen bir iftira ile kutsal kitap ve Hazreti Muhammed’e hareketle 1,8 milyar Müslümana karşı şiddet ve nefreti kışkırtmak."

Fransız yetkililerin çağdaş tarihteki olayların siyasallaşması için bölye çirkin yorumlarda bulunduğunu belirten Zarif, onlara bu tür yorumlara son verme çağrısını yaptı.

Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlama kararı hakkında görüşü sorulan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Gazetecilerin ya da haber merkezlerinin editöryal seçimleri hakkında yargıya varmak bir cumhuriyetin başkanının vazifesi değildir, asla. Çünkü biz ifade özgürlüğüne sahibiz” ifadelerini kullanmıştı.