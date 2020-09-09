İran'da 339 bin 111 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 669'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2313 artarak, 393 bin 425'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 735'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 339 bin 111 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.