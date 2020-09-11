  1. Kültür
11 Eyl 2020 10:37

İranlı doktor sağlık personelleri için beste yaptı

İranlı doktor sağlık personelleri için beste yaptı

Koronavirüse yakalanan hastaları tedevi eden İranlı doktor Erdeşir Huşengi sağlık personelini takdir etmek için beste yaptı.

İran’da son aylarda meslektaşları gibi koronavirüse yakalanan hastaları tedevi eden doktorlardan Erdeşir Huşengi sağlık personelini takdir etmek için beste yaptı.

Erdeşir Huşengi konuya ilişkin olarak, “Koronavirüse yakalanan hastaların tedavisine meşgul olduğum günlerde aklımdan ve kalbimden asla silinmeyecek anlar yaşadım. Korona günlerinde elde ettiğim önemli ve değerleri deneyimler, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde doktorlar ile hemşirelerin çabalarının küçük bir bölümünü tarihte kaydedebilecek eserler yaratmaya karar vermemi sağladı” dedi.

"Bu doğrultuda ‘Beyaz Aşk’ adlı bir beste yaptım. Bu beste ile doktorların müzik ile halkla dertleştiğini anlatıyorum." ifadesini kullanan Huşengi, bu eserin yakında sanatseverlere sunulacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar toplam 395 bin 488 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka tespit edildi. 340 bin 842 hasta ise Covid-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.

News Code 1889049

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