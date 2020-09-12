Bahreyn Vifak Ulusal Derneği'nden normalleşme anlaşmasına tepki

Bahreyn'de en büyük muhalif kanat Vifak Ulusal Derneği, Bahreyn rejiminin İsrail ile normalleşme anlaşması yapacak bir hakka sahip olmadığını açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahreyn rejimi Siyonistlerle bir anlaşma yapma hakkına sahip değildir. İşgalci Siyonist oluşum da gayri meşrudur.

Manama ile Tel Aviv arasındaki anlaşma İslam ve Arap dünyasına ihanettir" denilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın İslami, Arabi ve ulusal uzlaşmanın dışına çıkmak anlamına geldiği vurgulandı.

Bahreyn rejiminin normalleşme anlaşmasını yapma meşruiyeti yoktur. Siyasi, toplumsal, dini ve düşünsel olarak tüm unsurlarıyla Bahreyn halkı Filistin'e bağlılık konusunda birlik halindedir ve Siyonist varlığını reddedip Filistin'in yanında yer almaktadır. Normalleşme Bahreyn halkının iradesine karşıdır."

Al Halife rejimi, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.