Siyonist güçlerinden Filistin'in farklı noktalarında baskın

Yüzlerce İsrail askeri, dün gece ve bu sabah işgal altındaki Nablus ve Kudüs'ün Anata beldesi, el-İseviye beldesi ve Şufat mülteci kampına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenleyip sıkı bir arama çalışması yürüttü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 300'den fazla İsrail askerinden oluşan bir askeri birlik Kudüs’te bulunan Şufat mülteci kampındaki Filistinlilerin evlerine ve dükkânlarına baskınlar düzenledi.

Diğer yandan işgal güçleri işgal altındaki Kudüs’ün Anata, el-İseviye ve Silvan beldelerine baskınlar düzenleyip evlerde yaptıkları aramalarda eşyalara zarar verirken bazı Filistinlilere ise cezalar kesti.

Ayrıca Nablus kentine baskın düzenleyen işgal rejimi güçleri, evlere doğru ses bombası atarken Hilal Vail et-Titi adında bir Filistinli genci tutukladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail işgal güçleri, ülkede zulüm işleyerek terör estirip çevreye zarar veriyor ve çeşitli bahanelerle aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi