İran'dan Donald Trump'ın saldırı tehdidine sert tepki

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a, "Vatan evlatlarının kanının dökülmesinde rolü olanlar Saddam gibi mezarlığa gönderilecek" cevabını verdi.

Twitter üzerinden Trump'a yanıt veren Şemhani, "Kutsal Savunma Haftası, (8 yıllık İran-Irak savaşı) İran'dan 1000 kat daha güçlü olduğunu hayal eden diktatörleri cezalandırma konusunda Şehit Kasım Süleymani neslinin iradesini gösteren tarihi bir kanıttır. Vatan evlatlarının kanının dölülmesinde rolü olanlar Saddam gibi mezarlığa gönderilecek." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ileri sürmüştü:

"İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırıya 1000 kat daha büyük bir saldırı ile karşılık verilecektir."

Öte yandan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ı BM Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti.

Taht Revançi, Trump'ın tehditlerini "herhangi bir tehdit veya güç kullanımını açıkça yasaklayan BM Şartı'nın 2. maddesinin ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD'nin daha önce de tehditte bulunduğunu ve General Kasım Süleymani'te karşı terör saldırsı düzenlediğine işaret eden Taht Revançi, BMGK'den ABD'yi tehditlerine, yasadışı eylemlerine ve sorumsuz politikalarına son vermeye zorlamasını istedi.