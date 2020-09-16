İran, Donald Trump'ı BM Genel Sekreteri'ne şikayet etti

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump’ı BM Genel Sekreteri ile BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti.

Taht Revançi, Trump'ın tehditlerini "herhangi bir tehdit veya güç kullanımını açıkça yasaklayan BM Şartı'nın 2. maddesinin ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD'nin daha önce de tehditte bulunduğunu ve General Kasım Süleymani'te karşı terör saldırsı düzenlediğine işaret eden Taht Revançi, BMGK'den ABD'yi tehditlerine, yasadışı eylemlerine ve sorumsuz politikalarına son vermeye zorlamasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı ve Tahran'ın, General Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığı yönündeki iddiayı "sipariş, ön yargılı ve hedef gösterici" olarak nitelendirmişti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD'ye olası saldırılarının ağır sonuçları olacağı iddiasında bulunmuştu.