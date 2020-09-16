Ruhani'den normalleşme anlaşmasına tepki: Bölge güvenliğine aykırı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Amerikalıların İran'a karşı yeni bir komplo hazırladığını söyleyen Ruhani, "Onlar İran'a uygulanan silah ambargosunun son bulmaması için BM Güvenlik Konseyi'ne karar tasarısı sundular. Fakat bu konuda başarısız oldular ve konu kapandı." dedi.

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşma karşıtı eylemlerine işaret ederek, "Onlar bir sonraki başarısızlığı tatmak için tetik mekanizmasına başvurdular. Tüm dünya bu mekanizmanın nükleer anlaşma üyesi olanlar ve onda yer alan develter için olduğunu biliyor. Bu anlaşmayı Amerika tarihindeki en kötü anlaşma olarak nitelendirip ondan geri çekilen, nükleer anlaşmaya hakaret edip başkalarını da ayrılmaya teşvik eden ve BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden ve ona uyanları da cezalandırmakla tehidt eden biri şimdi tetik mekanizmasını kullanmak istiyor." ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bir kişinin bunu uygulama yetkisi yoktur. Bir aylık olan süreç Eylül ayı sonunda sona erecektir. Neyse ki ABD bu sürece başlayamadı. Bu, İran'ın en önemli ve tarihi zaferlerinden biridir. ABD, İran halkına karşı yeni bir komplo kurmak istedi. Ama ilk aşamada bir adım bile atamadı. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri, üç Avrupa ülkesinin büyükelçiliği, Çin ve Rusya da onların talebine karşı çıktı. ABD yalnız kaldı. Onalr başardığını söylemek istiyor. Hiçbir üye size eşlik etmezken sen nasıl başardın?"

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü, İran ulusunun zafer günü ve ABD için hezimet günüdür. Dolayısıyla İran halkını kazanacağımız zafer için şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.

İşgalci rejim İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan ‘normalleşme anlaşması’na tepki gösteren Ruhani, şunları kaydetti:

"Maalesef bölgede bazı Müslüman ülkelerin yöneticileri ne dini anlıyorlar ne de dinin kurallarını. Ayrıca Filistin'e ve Filistinli kardeşlerine olan görevlerini de bilmiyorlar. Araplıktan yana olduğunu da iddia ediyorlar. Hani Araplık nereye gitti? Filistin'de gün geçtikçe (Siyonistlerin) cinayetleri artıyor. Nasıl oldu da elinizi İsrail'e uzatıyorsunuz? Bunun yanında onlar için askeri üs bile sunmak istiyorsunuz. Bölgede yaşanacak tüm kötü sonuçlardan siz sorumlusunuz. Bölgenin kurallarına ve güvenliğine aykırı bir şey yapıyorsunuz."