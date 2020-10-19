İran'dan İslam ülkelerine "ABD yaptırımlarına uymayın" mesajı

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ile telefonda görüştü.

Galibaf görüşmede iki ülkenin parlametolarının bu yıl çalışmalarının başlamasına değinerek, “İran ve Malezya’nın parlamentolarının önümüzdeki yeni dönemde ekonomik işbirliği başta olmak üzere ikili işbirliğini kolaylaştırmak ve hızlandırmak yönünde çalışmasını temenni ediyoruz” dedi.

Karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu belirten Galibaf, “İran- Malezya ortak komisyonunun oluşturulmasıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini umut ediyoruz” ifadesini kullandı.

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı insanlık dışı yaptırımlarını kınayan Galibaf, “Tüm ülkelerin koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğu mevcut durumda, ABD İran’a karşı yasa dışı yaptırımlar uygulamıştır. İslam ülkelerinin bu yaptırımlara uymamasını bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Galibaf, İslam ülkeleri arasında birliği güçlendirme gerektiğini belirterek, “İslam dünyasının iki önemli ülkesi olan İran ve Malezya, diğer İslam ülkeleri arasında birliği güçlendirmek için daha fazla işbirliği yapmalıdır” diye konuştu.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun da görüşmede Tahran ve Kuala Lumpur arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Azhar Azizan Harun, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların yürürlüğe girmesi gerektiğini belirterek, “Malezya Dışişleri Bakanlığı, Tahran ve Kuala Lumpur arasındaki tüm anlaşmaların yürürlüğe girmesi için elinden geleni yapacaktır” dedi.

ABD’nin İran milletine karşı uyguladığı yasa dışı yaptırımlarına değinen Azhar Azizan Harun, “Biz, BM kararlarına uygun olmayan yasa dışı yaptırımları tanımıyoruz” ifadesini kullandı.