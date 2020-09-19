Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif'ten Pompeo'ya: 20 Eylül'de yeni bir şey olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhamme Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'a yönelik BM yaptırımlarının 20 Eylül'de geri döneceğini ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Pompo'unun iddasına yanıt verdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Mike Pompeo (ABD Dışişleri Bakanı) yine yanılıyorsun! 20 Eylül'de yeni bir şey olmayacak. BMGK 2231 sayılı kararı (yeniden) okuman yeterli olacaktır. 'Amerika’nın nükleer anlaşmadaki ortaklığına son vermen' için emir veren başkanını (Trump) ikna eden Bolton bile o kararı okumuştur.

Bolton'a göre süreç 'basit', 'otomatik' veya 'hızlı' değil. Kasten 'karmaşık ve uzun vadeli" olarak tasarlanmıştır."

Bakü'de İran-Azerbaycan ekonomik ilişkileri ele alındı

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştü.

Bu görüşmede, iki dost ve komşu ülke arasındaki münasebetleri geliştirme yolları, ortak projeler ve ekonomik ilişkilerin son durumu üzerinde duruldu.

Yaklaşık iki saat süren görüşemde taraflar İran-Azerbaycan ekonomik ilişkilerindeki mevcut engellerin yanı sıra kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdi.

İran ile Türkiye'den güvenliği bozan suçlular ile mücadeleye vurgu

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile telefonda görüştü. Zülfikari, Türk mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ortak sınırlarda düzen ve güvenliği bozan unsurlarla mücadelede ikili işbirliğinin güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Zülfikari, İran ile Türkiye arasındaki yakın işbirliğinin iki ülkede teröristler ile güvenliği bozan suçluların durumu kötüye kullanmasını engellediğini belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenlik ve askeri gücü, iki ülkenin güvenlik ve menfaatlerine aykırı hareket edenlere açık bir mesajdır.” dedi.

İran'da iyileşenlerin sayısı 355 bin 505'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 144 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3049 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 952'ye, vaka sayısının da 416 bin 198'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 869'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 355 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.