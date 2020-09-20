  1. Türkiye
20 Eyl 2020 18:53

Akar'dan Yunan gazetesine tepki

Akar'dan Yunan gazetesine tepki

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

Bakan Akar, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz."

News Code 1889255

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