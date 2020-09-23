Türkiye'de 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu. 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.

Son 24 saatte, 1027 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.

Koca: Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız bugün 1561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." ifadesinde bulundu.