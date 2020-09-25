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25 Eyl 2020 10:16

Türkiye'de Kobani olayları operasyonu: 82 gözaltı

Türkiye'de Kobani olayları operasyonu: 82 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen "Kobani eylemlerine" ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.

Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de yer alıyor.

Gözaltı kararı verilenlerden bazılarının isimleri şu şekilde: Alp Altınörs MYK, Nazmi Gör Eski MV. MYK, Ali Ürküt MYK, Altan Tan MYK, Ayla Akat Ata Eski MV, Emine Ayna Eski MV, Sırrı Süreyya Önder Eski MV,  Gülfer Kaya MYK, Beyza Üstün Eski MV, Ayhan Bilgen Eski MV.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1889343

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