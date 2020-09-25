İran'da iyileşen hasta sayısı 369 bin 842'ye ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 207 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3563 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 222'ye, vaka sayısının da 439 bin 882'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 203'sünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 369 bin 842'ye ulaştığı bilgisini verdi.