ABD ile tutuklu tüm çifte vatandaşların takasına hazırız

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sputnik haber ajansına verdiği mülakatta “İran ve Rusya çok iyi askeri görüşmeler yapmıştır ve bu görüşmeler halen devam ediyor. uluslararası kurallara uygun olarak bizimle işbirliği yapmaya hazır olan Rusya ve diğer ülkelerdeki dostlarımızla görüşeceğiz ve bu görüşmeleri ciddiyetle devam edeceğiz. İran’ın komşu ülkelerle işbirliği ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına rağmen devam edecek; biz, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye kararlıyız” dedi.

Riyad yönetiminin Yemen’e yönelik saldırılarına dikkati çeken Zarif, “Suudi Arabistan ve Yemen’de onula işbirliği yapan bütün ülkeler insablığa karşı savaş suçu yapmaktadır” ifadesini kullandı.

ABD ile tutuklu takası hakkında Zarif, “İran ABD ile müzakereye hazır değil; Ancak İsviçre gibi üçüncü bir ülke aracılığıyla, tutuklu tüm çifte vatandaşların takasına hazırdır” diye konuştu.

Zarif ilaveten BAE ile Siyonist Rejim arasında varılan normalleşme anlaşmasına değinerek, normalleşmenin yeni bir şey olmadığını ve Filistin davasına saplanmış bir hançer olduğunu ifade etti.