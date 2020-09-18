Zarif'ten Pompeo'ya: 20 Eylül'de yeni bir şey olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhamme Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'a yönelik BM yaptırımlarının 20 Eylül'de geri döneceğini ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Pompo'unun iddasına yanıt verdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Mike Pompeo (ABD Dışişleri Bakanı) yine yanılıyorsun! 20 Eylül'de yeni bir şey olmayacak. BMGK 2231 sayılı kararı (yeniden) okuman yeterli olacaktır. 'Amerika’nın nükleer anlaşmadaki ortaklığına son vermen' için emir veren başkanını (Trump) ikna eden Bolton bile o kararı okumuştur.

Bolton'a göre süreç 'basit', 'otomatik' veya 'hızlı' değil. Kasten 'karmaşık ve uzun vadeli" olarak tasarlanmıştır."

Zarif paylaşımında, ABD'nin artık nükleer anlaşmanın bir üyesi olmadığını da vruguladı.