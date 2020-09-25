Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Suudi Arabistan Kralı'nın iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüs Sait Hatipzade, Suudi Arabistan kralı’nın İran karşıtı son iddialarına tepki göstererek, “Bölgedeki terör gruplarının düşünce kaynağı ve terörizmin ana mali ve lojistik sponsoru olan Suudi Arabistan, uzun yıllardır gerçeklerden kaçmak ve işlediği cinayetlerin sorumluluğunu üstlenmemek için projeksiyon politikasını gündeme getirmiştir” dedi.

Sait Hatipzade, “Riyad’ın, ABD'nin İran’a karşı başarısız olan azami baskı politikasını sürdürmek için Washington'u desteklemesi ve Siyonist Rejim’le ilişkileri genişletme çabası onlar için işe yaramadı, aynı zamanda Suudi Arabistan’ı Arap ülkeleri arasında düşük bir varlık haline getirdi” ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri'nden merhum Memduhi için başsağlığı mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei yayınladığı mesajda, merhum Hüccet-ül İslam Memduhi'nin vefatından dolayı, muhterem ailesi ve tüm sevenlerine bağsağlığı diledi.

Zarif: Kovid-19'la mücadele için çok taraflılığa yönelmeliyiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dışişleri bakanların video konferans yöntemiyle toplandığı Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda (CICA) yaptığı konuşmada Kovid-19’la mücadele gerektiğine vurgu yaparak, “Tüm coğrafi, siyasi, ekonomik ve sosyal bölünmeleri etkileyen böyle büyük bir sorun karşısında, hepimiz çok taraflılığa yönelmeli ve tek taraflılığı reddetmeliyiz” dedi.

İran'ın yerli yapım 'Misak' ve 'Suruş' radar sistemleri tanıtıldı

İran’ın yerli üretim ‘Misak’ ve ‘Suruş’ radar sistemleri bugün sabah saatlerinde İran Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd’in katıldığı bir törende tanıtıldı.

Tuğgeneral Sabahiferd yaptığı konuşmada, “ 'Surus' radar sistemi 220 km'den fazla menzile sahip orta menzilli bir tespit ve arama radarıdır ve tüm hava koşullarında elektronik harp uygulamalarına karşı koyma yeteniğine sahiptir” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, ‘Misak’ radar sistemi hakkında da “Yüksek veri işleme kapasitesine sahip olan ‘Misak’ radar sistemi de insan gücüne ihtiyaç duymadan bilgileri alarak ülkenin entegre hava savunma ağına sunabilir” ifadesini kullandı.

İran'da 367 bin 829 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 521 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 015'e, vaka sayısının da 436 bin 319'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 957'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 367 bin 829'a ulaştığı bilgisini verdi.

ABD ile tutuklu tüm çifte vatandaşların takasına hazırız

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sputnik haber ajansına verdiği mülakatta “İran ve Rusya çok iyi askeri görüşmeler yapmıştır ve bu görüşmeler halen devam ediyor. uluslararası kurallara uygun olarak bizimle işbirliği yapmaya hazır olan Rusya ve diğer ülkelerdeki dostlarımızla görüşeceğiz ve bu görüşmeleri ciddiyetle devam edeceğiz. İran’ın komşu ülkelerle işbirliği ABD’nin yasa dışı yaptırımlarına rağmen devam edecek; biz, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye kararlıyız” dedi.

Riyad yönetiminin Yemen’e yönelik saldırılarına dikkati çeken Zarif, “Suudi Arabistan ve Yemen’de onula işbirliği yapan bütün ülkeler insablığa karşı savaş suçu yapmaktadır” ifadesini kullandı.

İran'ın Fars eyaletinde 4.3 şiddetinde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dün merkez üssü Fars eyaletine bağlı Künartahta kentinde olan 4,3 büyüklükteki deprem, yerel saatle 16.45'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.