  1. Türkiye
27 Eyl 2020 15:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında çıkam çatışmayla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çıkam çatışmayla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. 

Bu saldırılarla, Ermenistan'ın bölgece huzurun tehdidi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

Ermenistan’ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır."

Kaynak: TRT Haber

News Code 1889399

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