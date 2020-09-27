İran'ın güneybatısında çatışma: 2 sınır muhafızı şehit oldu

İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Deşt-i Azadegan bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 2 sınır muhafızı şehit düştü.

Huzistan Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Lütfali Pakbaz dün akşam olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam sınır muhafızları ekibimiz Hur'ul Azim Göleti'nde sahil koruma botuyla devriye gezerken silahlı gruplarla karşılaşıyor." dedi.

Çıkan çatışmada bir sınır muhafızının da yaralandığını belirten General Pakbaz, silahlı grubun da ağır kayıplar verdiğini aktardı.