Suriye'de yeni kabine belli oldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Mühendis Hüseyin Arnous başkanlığındaki yeni Suriye hükümetini kurmak için 2020 tarihli 221 sayılı kararnameyi yayınladı:
– Mühendis Hüseyin Arnus, Başbakan olarak.
– Korgeneral Ali Abdullah Eyüp, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı.
– Velid el Muallim, Başbakan Yardımcısı Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı.
– Doktor Muhammed Abdüssettar el Sayit, Vakıflar Bakanı.
– Mansur Fadlullah Azzam, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı.
– Mühendis Hüseyin Mahluf, Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı.
– Selam Saffaf, İdari Kalkınma Bakanı.
– Doktor Selva Abdullah, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı.
– Doktor Muhammed Samir el Halil, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı.
– İmad Abdullah Sara, Enformasyon Bakanı.
– Tümgeneral Muhammed Haled el Rahmun, İçişleri Bakanı.
– Mühendis Muhammed Rami Martini, Turizm Bakanı.
– Doktor Bessam İbrahim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı.
– Mühendis Süheyl Abdüllatif, Bayındırlık ve İskan Bakanı.
– Mühendis İyad el HAtib, İletişim ve Teknoloji Bakanı.
– Talal Berazi, İç Ticaret ve Tüketiciyi Korma Bakanı.
– Doktor Lübana Meşuh, Kültür Bakanı.
– Doktor Darm Tabba, Eğitim Bakanı.
– Ahmed el Sayyid, Adalet Bakanı.
– Tammam Raad, Su Kaynakları Bakanı.
– Doktor Kinan Yaği, Maliye Bakanı.
– Mühendis Zuheyr Hazim, Ulaştırma Bakanı.
– Bessam Taame, Petrol ve Madeni Servetler Bakanı.
– Doktor Hassan el Ğabaş, Sağlık Bakanı.
– Ziyad Sabbağ, Sanayi Bakanı.
– Mühendis Muhammed Hassan Katan, Tarım ve Tarım Reformu Bakanı.
– Mühendis Ğassan el zamel, Elektrik Bakanı.
– Muhammed Fayiz el Berşe, Devlet Bakanı
– Muhammed Sammir Hadad, Devlet Bakanı.
– Melul el Huseyin, Devlet Bakanı.
Kaynak: Sana
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