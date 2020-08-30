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30 Ağu 2020 16:59

Suriye'de yeni kabine belli oldu

Suriye'de yeni kabine belli oldu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Başbakan Hüseyin Arnus öncülüğündeki yeni hükümeti onayladığı belirtildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Mühendis Hüseyin Arnous başkanlığındaki yeni Suriye hükümetini kurmak için 2020 tarihli 221 sayılı kararnameyi yayınladı:

– Mühendis Hüseyin Arnus, Başbakan olarak.

– Korgeneral Ali Abdullah Eyüp, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı.

– Velid el Muallim, Başbakan Yardımcısı Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı.

– Doktor Muhammed Abdüssettar el Sayit, Vakıflar Bakanı.

– Mansur Fadlullah Azzam, Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı.

– Mühendis Hüseyin Mahluf, Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı.

– Selam Saffaf, İdari Kalkınma Bakanı.

– Doktor Selva Abdullah, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı.

– Doktor Muhammed Samir el Halil, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı.

– İmad Abdullah Sara, Enformasyon Bakanı.

– Tümgeneral Muhammed Haled el Rahmun, İçişleri Bakanı.

– Mühendis Muhammed Rami Martini, Turizm Bakanı.

– Doktor Bessam İbrahim, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı.

– Mühendis Süheyl Abdüllatif,  Bayındırlık ve İskan Bakanı.

– Mühendis İyad el HAtib, İletişim ve Teknoloji Bakanı.

– Talal Berazi, İç Ticaret ve Tüketiciyi Korma Bakanı.

– Doktor Lübana Meşuh, Kültür Bakanı.

– Doktor Darm Tabba, Eğitim Bakanı.

– Ahmed el Sayyid, Adalet Bakanı.

– Tammam Raad, Su Kaynakları Bakanı.

– Doktor Kinan Yaği, Maliye Bakanı.

– Mühendis Zuheyr Hazim, Ulaştırma Bakanı.

– Bessam Taame, Petrol ve Madeni Servetler Bakanı.

– Doktor Hassan el Ğabaş, Sağlık Bakanı.

– Ziyad Sabbağ, Sanayi Bakanı.

– Mühendis Muhammed Hassan Katan, Tarım ve Tarım Reformu Bakanı.

– Mühendis Ğassan el zamel, Elektrik Bakanı.

– Muhammed Fayiz el Berşe, Devlet Bakanı

– Muhammed Sammir Hadad, Devlet Bakanı.

– Melul el Huseyin, Devlet Bakanı.

Kaynak: Sana

News Code 1888803

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