Galatasaray Fenerbahçe ile yarın karşı karşıya gelecek

Yeni sezona galibiyet ile başlayan Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu’nda 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile bugüne kadar Türk Telekom Stadyumu’nda 11 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 kez rakibini yenerken, sarı-lacivertliler de 3 kez sahadan galip ayrıldı. 4 maçta ise galip taraf çıkmadı. Yeni stadındaki ilk derbiyi 18 Mart 2011 tarihinde Fenerbahçe ile oynayan Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Geride kalan 11 maçta sarı-kırmızılılar 12, sarı-lacivertliler de 10 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon burada oynanan maç ise 0-0 sonuçlandı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

2010-2011 Süper Lig

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2011-2012 Süper Lig

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

2011-2012 Süper Lig Süper Final

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

2012-2013 Süper Lig

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2013-2014 Süper Lig

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

2014-2015 Süper Lig

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

2015-2016 Süper Lig

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2016-2017 Süper Lig

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

2017-2018 Süper Lig

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2018-2019 Süper Lig

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2019-2020 Süper Lig

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Kaynak: İHA