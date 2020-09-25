UEFA Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yaptığı 45'inci UEFA Süper Kupa maçında, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Almanya'nın Bayern Münih takımı ile Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Sevilla karşılaştı.
16 bine yakın kişinin tribünden izlediği karşılaşma, koronavirüs tedbirleri sonrası seyirci alınan ilk UEFA organizasyonu oldu.
Sevilla'nın 11. dakikada geliştirdiği hücumda De Jong, sağ kanattan gelen ortayı kafayla altıpasa indirdi. Topla buluşan Rakitic'in, Bayern Münih savunmasındaki Alaba'nın temasıyla yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ocampos, Sevilla'yı 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.
Bayern Münih, 34. dakikada skora denge getirdi. Cepheden yapılan ortayla altıpas içinde, kaleye sırtı dönükken buluşan Lewandowski, topu penaltı noktasına doğru yumuşattı. Geriden gelen Goretzka, bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Bounou'yu avladı.
İlk yarı 1-1 sonuçlandı.
Sevilla, 46. dakikada tehlikeli geldi. Ocampos'un sol kanattan yaptığı ortada De Jong, topa yakın direkte dokundu. Kaleci Neuer, topu kornere çeldi.
58. dakikada Bayern Münihli Gnabry'nin ceza sahasının dışından çektiği şut, kaleci Bounou'dan döndü.
87. dakikada ani gelişen Sevilla atağında En-Nesyri, kaleci Neuer ile karşı karşıya kaldı ancak Alman file bekçisi gole izin vermedi.
Takımlar ikinci devrede skoru değiştiremeyince uzatmalara gidildi.
Kaynak: Euronews
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