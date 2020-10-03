İran Dışişleri Sözcüsü: Tacizlere tahammül göstermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında İran topraklarına yönelik yapılan taciz atışları hakkında açıklamada bulunarak, “Ülkemizin sınır bölgelerindeki hareketleri ciddi ve hassas bir şekilde takip ediyoruz” dedi.

Hatipzade, “Bu bağlamda, bölgedeki taraflara İran topraklarına yönelik herhangi bir tacizin tahammül edilemez olduğunu beyan ederken, tüm tarafları bu konuda gerekli özeni göstermeleri konusunda uyarıyoruz” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve sivillere saldırmama ilkesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Hatipzade çatışmaların durdurulması ve taraflar arasında görüşmelerin yapılması gerektiğini ifade ederek, İran’ın bu konuda her türlü yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.