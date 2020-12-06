İşgalci güçler Yemen'deki son günlerini yaşıyor

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen’deki saldırgan güçlerin bu ülkedeki son günlerini yaşadığını duyurdu.

Yahya Seri, “Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’deki art arda yenilgilerin ardından son günlerini yaşıyor” dedi.

Seri, “İşgalci güçlerin kaderleri, halkın kanını döktükleri kadar karşı konulmaz bir direnişle yıkıma doğru ilerliyor” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemenli liderlerin ülkedeki kan dökülmesini durdurmak için doğru yola dönmek isteyenlere genel bir af çıkardığını söyledi.