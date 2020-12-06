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6 Ara 2020 12:17

Yemen Silahlı Kuvvetleri:

İşgalci güçler Yemen'deki son günlerini yaşıyor

İşgalci güçler Yemen'deki son günlerini yaşıyor

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen’deki saldırgan güçlerin bu ülkedeki son günlerini yaşadığını duyurdu.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen’deki saldırgan güçlerin bu ülkedeki son günlerini yaşadığını duyurdu.

Yahya Seri, “Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen’deki art arda yenilgilerin ardından son günlerini yaşıyor” dedi.

Seri, “İşgalci güçlerin kaderleri, halkın kanını döktükleri kadar karşı konulmaz bir direnişle yıkıma doğru ilerliyor” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Yemenli liderlerin ülkedeki kan dökülmesini durdurmak için doğru yola dönmek isteyenlere genel bir af çıkardığını söyledi.

News Code 1890938

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