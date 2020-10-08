Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Teröristlerin İran sınırlarının yakınına getirilmesine izin vermeyeceğiz

Dün bakanlar kurulu toplantısındaDağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara dikkati çeken Ruhani, “Ülke güvenliği bizim öncülüğümüz. Terörle mücadelede uzun yıllar boyunca Suriye, Lübnan ve Irak'ın yanında durduk. Şehit Kasım Süleymani teröristlerin İran sınırına yaklaşmasını önlemek için çalıştı.” dedi.

“Bazı ülkelerin teröristleri İran sınırlarına göndermesine izin vermeyiz. Bu bizim için kabul edilmezdir” diyen Ruhani, “Savaş ateşini alevlendirmeye çalışan taraflar, bu çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmemesi için özen göstermeli” ifadesini kullandı.

İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a protesto notası

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ülke topraklarına isabet eden roket ve havan topu mermisi konusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke toprak bütünlüğü ve vatandaşların can güvenliğinin ihlali ile mal kaybıyla sonuçlanan 'sınır tacizleri'ne ilişkin Ermenistan ve Azerbaycan tarafına şiddetle ifade edilmiş birer resmi protesto notası verildiğini duyurdu.

İran'ın vatandaşlarının can güvenliğini ihmal etmeyeceğine vurgu yapan Hatipzade, şunları söyledi:

"Her iki taraftan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyarak, bu tür kabul edilemez olayların tekrarlanması önlemek için gerekli tüm güvenlik önlemlerini almalarını istedik."

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 397 bin 109'a yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 239 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 019 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 658'e, vaka sayısının da 483 bin 844'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 274'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 397 bin 109'a ulaştığı bilgisini verdi.