İran'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a protesto notası

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ülke topraklarına isabet eden roket ve havan topu mermisi konusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke toprak bütünlüğü ve vatandaşların can güvenliğinin ihlali ile mal kaybıyla sonuçlanan 'sınır tacizleri'ne ilişkin Ermenistan ve Azerbaycan tarafına şiddetle ifade edilmiş birer resmi protesto notası verildiğini duyurdu.

İran'ın vatandaşlarının can güvenliğini ihmal etmeyeceğine vurgu yapan Hatipzade, şunları söyledi:

"Her iki taraftan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk ilkeleri çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyarak, bu tür kabul edilemez olayların tekrarlanması önlemek için gerekli tüm güvenlik önlemlerini almalarını istedik."

İran Meclisi Keleyber ve Hüdaaferin milletvekili Hüseyin Hatemi, son günlerde yaptığı açıklamada, Karabağ'da çatışmalarının başlangıcından bu yana Hüdaaferin’e 15 roket atıldığını ve sınırı köyü Pervizhanlevi’de iki kişinin yaralandığını belirtmişti.