  1. Toplum
7 Eki 2020 14:29

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 397 bin 109'a yükseldi

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 397 bin 109'a yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 239 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 019 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 658'e, vaka sayısının da 483 bin 844'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 274'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 397 bin 109'a ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1889635

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