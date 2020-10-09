İsrail'de İran ile işbirliği yapmak isteyenlerin sayısı çok

İran Devrim Muhafızları Ordusu Koordinatörü Tuğgeneral Muhammed Rıza Nakdi, konuk olduğu TV programında, Amerikan gücünün düşüşüyle ​​ilgili değerlendirmede bulunarak, "Eskiden her zaman tehdit savuran ABD bugün iradesini başkasına dayatamaz bir hale geldi. ABD artık bir süper güç değil. Onlar Kuzey Kore ve Suriye'ye saldırı için tarih belirledi, ancak bunu yapamadı." dedi.

Tuğgeneral Nakdi, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika, 41 yıldır İran İslam Cumhuriyeti’ni istemiyor ama henüz ayaktayız. Hizbullah da öyle. 20 yıldır Hamas'ı yok etmek istiyor.9 yıldır Beşar Esad'ın gitmesini istiyor. 5 yıldır Haşdi Şabi’yi ortadan kaldırmak istiyor. Amerika bırakın İran gibi bir süper gücü, daha küçük güçlerle bile savaşamaz."

Muhabirin, “Siyonist Rejim bakanının İran ile işbirliğini onaylıyor musunuz?” sorusuna Tuğgeneral Nakdi, "Evet, Siyonist Rejim'de İran'la işbirliği yapmaya hevesli olanların sayısı çok fazla. Dışarıda durduğumuzu ve sadece Siyonist Rejim dediğimizi sanmayın. Orada Ruslar, Afrikalılar, İranlılar ve Iraklılar gibi farklı ülkelerden gelen topluluklar var. Onlara işgal altındaki topraklarda güvende olmadıkları söyleniyor. Kesinlikle bazıları ülkelerine dönecek ve tersine göç başlayacaktır." yanıtını verdi.

Kudüs Gücü'nün Suriye ve Irak'taki terörle mücadelesini takdir eden Tuğgeneral Nakdi,"Direniş ekseni çağrı yaparsa İslam ülkelerinde çok sayıda gönüllü olduğu için 100 milyonluk bir ordu kurulabilir." diye konuştu.