Sağlık Bakanlığı: Tahran'da maske takmak zorunlu olacak

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran'da 10 Ekim tarihinden itibaren tüm açık ve kapalı alanlarda (meskenler hariç) maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu.

Maske takmayanlara para cezası uygulanacağını aktaran Harirçi, "Cezaların miktarı ve yeni tedbirlerin nasıl uygulanacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani da son günlerde yaptığı açıklamada, Tahran için sıkı koronavirüs tedbirlerinin gündemde olduğunu belirtti.

Tahran Valiliği, 3 Ekim tarihinden itibaren bir hafta süreyle Covid-19 kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlandığını bildirilmişti.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.