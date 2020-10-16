Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Irakçi: İran Fars Körfezi'nde yabancı güçlerin varlığına karşıdır

Danimarka’nın yeni Tahran Bütükelçisi'ni kabul eden Irakçi, bölge güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından temin edilmesi gerektiğini ve yabancı güçlerin varlığını gerginlikleri arttırdığını söyledi.

Fars Körfezi güvenliğini bölge ülkelerinin ortak konusu olduğunu ifade eden Irakçi, "Bölgede kalıcı güvenlik bölge ülkeleri arasında görüşmelere ve ortaklığına ve yabancı güçlerin müdahale etmemesine bağlıdır" dedi.

Irakçi, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerinin bölgeye asker, silah ve teçhizat göndermek yerine bölgedeki gerginliklerin ana kaynağı olan ABD’nin yanlış politikalarına karşı çıkmalarını tavsiye etti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler, terörizmle mücadele, bölgedeki şartlar, Karabağ krizi ve iki ülke arasında ekonomik işbirliği potansiyelleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

İran'da 418 bin 54 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 256 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 29 bin 605'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 616 artarak, 517 bin 835'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 671'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 418 bin 54 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.