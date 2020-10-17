Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran Dışişleri'nden Dağlık Karabağ'da çatışan taraflara uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran topraklarına düşen roketler nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne uyarıda bulunarak, "Ne yazık ki bugün içinde konuya dair endişe verici haberler geldi, bunlar asla kabul edilemez" dedi.

İran tarafının bu eylemlere karşılık verdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildiren Hatipzade, "Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği silahlı kuvvetlerimizin kırmızı çizgisidir. Aynı durum tekrarlandığı takdirde İran bu gelişmeler karşısında kayıtsız kalmayacaktır." ifadelerinde bulundu.

İslam Devrimi Lideri matem törenine iştirak etti

Yüce İslam Peygamberi Hazeret-i Muhammed'in (sav) vefatı ve pak torunlarından İmam Hasan'ın (as) şehadetinin yıldönümü dolaysıyla bugün İran mateme büründü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde Peygamber Efendimizin (sav) vefat yıldönümü ve İmam Hasan'ın (as) şehadet yıldönümü için düzenlenen matem törenine iştirak etti.

Korona tedbirleri nedeniyle vatandaşların katılımı olmadan gerçekleşen törende Hüccet-ül İslam Kaşani, Hazreti Muhammed (sav) ve İmamlar hakkında bir konuşma yaptı.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 265 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 552 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 870'e, vaka sayısının da 522 bin 387'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 684'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 420 bin 910'a ulaştığı bilgisini verdi.