İlk İran Ticaret Merkezi Şam'da kuruldu

İran ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan İran Ticaret Merkezi başkent Şam'da kuruldu.

İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşifi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu merkez, İran Ticaret, Maden ve Ziraat Odası'nın yatırımı ile Şam'ın kalbindeki serbest ticaret bölgesinde 4 bin metrekarelik bir alanda kurularak hizmete açılmıştır." dedi.

"Bu ticaret merkezi, Suriye'de Şam, Halep, Humus, Lazkiye gibi önemli şehirlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarıyla bağlantı kurmayı mümkün kılmıştır." ifadesini kullanan Kaşifi, İran Ticaret Merkezi'nin ilk etapta 24 İran firmasına ev sahipliği yapacağını aktardı.

Kaşifi, "Umarım, Şam'da ticaret merkezinin kurulması iki ülkenin özel sektörü arasındaki ekonomik ilişkilerin seviyesinin artmasına sebep olur" açıklamasında bulundu.

2020 yılında Suriye’ye ihracat hedefinin bir milyar dolar olduğunu hatırlatan Kaşifi, "Yeni kurulan merkez, bu ihracat hedefine ulaşılmasında önemli bir rol oynayabilir." diye konuştu.