İran ve Suriye'nin ticari ilişkileri artacak

Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, dün İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşifi ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bu görüşmede ekonomik işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi ile iki ülke arasındaki ticaret alışverişinin artırılmasını ele alındı.

İki taraf, Suriye ve İran’a dayatılan yasadışı ekonomik ablukayla mücadele etmek için işbirliğine yeni ufuklar açmanın ve özel sektörün, kabiliyetleri, uzmanlığı ve çalışma esnekliği göz önüne alındığında ekonomik işbirliğini geliştirmedeki rolünü vurguladı.

Arnus, iki ülke pazarlarının ihtiyaçlarını karşılamak için fabrikaların donatılması, ortak projeler kurulması ve malların takas edilmesi alanlarında iki ülkedeki ekonomik ve ticari faaliyetler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

İran heyetinin başkanı ve üyeleri, birçok İranlı şirketin Suriye pazarında çalışma ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin seviyesini ve ticaret heyetlerinin değişim ziyaretlerini artırma arzusunu dile getirdi.

Toplantıya Bakanlar Kurulu Başkanlığı Genel Sekreteri, Suriye-İran Ortak Ticaret Odası Suriye tarafı başkanı Dr. Kays Hıdır, oda sekreteri ve İran’ın Şam Büyükelçisi Cevad Turkabadi katıldı.

Kaynak: SANA