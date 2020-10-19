Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Tahran: İran'a uygulanan silah ambargosu kaldırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırıldığını ve bugün itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere de yer verildi:

"Bugün, uluslararası toplum için de çok önemli bir gündür. Amerika'nın tüm çabalarına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmuştur.

"Nükleer anlaşmasındaki yeniliklerden birine göre, silah ambargolarının ve seyahat yasaklarının kayıtsız şartsız ve kesin bir şekilde kaldırılması yeni bir karar gerektirmiyor, bu hususta BM Güvenlik Konseyi'nin bildiri yayımlamasına veya her hangi başka bir girişimde bulunmasına gerek yoktur."

İran Dışişleri'nin temel siyasetinin her türlü baskı ve sultayı reddetmek olduğuna vurgu yapıldığı bildiride, "Her türlü kısıtlamanın dayatılması hiçbir zaman İran tarafından tanınmamıştır." denildi.

Dünya ile savunma işbirliğimiz bugünden itibaren normalleşecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tiwtter üzerinden ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına dair açıklamada bulunarak, "Bugün Amerika'nın tüm kötü niyetli girişimlerine karşı çıkıp BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve nükleer anlaşmayı koruyan uluslararası için çok önemli bir gündür." dedi.

Zarif'in paylaşımında, "İran'ın dünya ile savunma işbirliğinin normalleşmesi çok taraflılık ülküsü için zafer, bölgemiz için de barış ve güvenlik sayılıyor." belirtildi.

İran: Silah ambargosunun sona ermesi ABD için büyük bir hezimettir

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün süresi dolan BM'nin uyguladığı silah ambargosuna ilişkin açıklamada bulundu.

Meclisin açık oturumunda konuşan Galibaf, "BMGK'nin 2231 sayılı karar kapsamındaki silah kısıtlamasının süresi bugün doluyor. Bu, mantıktan yoksun olan ABD hükümeti için büyük bir hezimettir. Bu ülke yasa dışı eylemle nükleer anlaşmadaki Tetik Mekanızması'nı çalıştırmada da başarısız olmuştu." dedi.

Galibaf, İran milletinin büyük bir kazanım elde ettiğini belirterek, "ABD'nin baskılarına karşılık vermek için ciddi adımlar atılmalı ve silah alışverişi yapılmalı." ifadesini kullandı.

Artık silah ticareti için BMGK onayına gerek yok

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya hesabı Tiwtter üzerinden ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına dair açıklamada bulundu.

Taht Revançi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Nükleer anlaşmadan 5 yıl sonra BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'a karşı uygulanan yasadışı silah ambargosu artık sona ermiştir. Silah ticareti için İran'ın artık BMGK onayına ihtiyacı yok."

İran'da 427 bin 400 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 375'e, vaka sayısının da 530 bin 380'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 744'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 427 bin 400'e ulaştığı bilgisini verdi.