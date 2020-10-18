Tahran: İran'a uygulanan silah ambargosu kaldırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırıldığını ve bugün itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini duyurdu.

İRNA'nın verdiği habere göre Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere de yer verildi:

"Bugün, uluslararası toplum için de çok önemli bir gündür. Amerika'nın tüm çabalarına rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmuştur.

"Nükleer anlaşmasındaki yeniliklerden birine göre, silah ambargolarının ve seyahat yasaklarının kayıtsız şartsız ve kesin bir şekilde kaldırılması yeni bir karar gerektirmiyor, bu hususta BM Güvenlik Konseyi'nin bildiri yayımlamasına veya her hangi başka bir girişimde bulunmasına gerek yoktur."

İran Dışişleri'nin temel siyasetinin her türlü baskı ve sultayı reddetmek olduğuna vurgu yapıldığı bildiride, "Her türlü kısıtlamanın dayatılması hiçbir zaman İran tarafından tanınmamıştır." denildi.

Bildiride ayrıca, "Son üç ay içerisinde Güvenlik Konseyi'nin kararını ihlal etme yönündeki yasa dışı ve kötülük dolu hileleri defalarca Güvenlik Konsyei tarafından kesin bir şekilde reddedilen Amerika, 2231 kararı ile ilgili yıkıcı çalışmalarına son vermeli ve BM Antlaşması'ndaki taahhütlerine tam olarak geri dönmelidir, uluslararası hukuka aykırı hareket etmekten, uluslararası düzeni gözardı etmekten sakınmalı ve Batı Asya bölesinde istikrarsızlık oluşturmaktan da vazgeçmelidir. " belirtildi.