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18 Eki 2020 14:28

İran'da 427 bin 400 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 427 bin 400 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 375'e, vaka sayısının da 530 bin 380'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 744'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 427 bin 400'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 4 milyon 511 bin 154 kişiye test yapıldığını kaydetti.

News Code 1889857

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