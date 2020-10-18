İran'da 427 bin 400 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 252 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 890 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 30 bin 375'e, vaka sayısının da 530 bin 380'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 744'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 427 bin 400'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 4 milyon 511 bin 154 kişiye test yapıldığını kaydetti.