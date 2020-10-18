İran: Silah ambargosunun sona ermesi ABD için büyük bir hezimettir

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün süresi dolan BM'nin uyguladığı silah ambargosuna ilişkin açıklamada bulundu.

Meclisin açık oturumunda konuşan Galibaf, "BMGK'nin 2231 sayılı karar kapsamındaki silah kısıtlamasının süresi bugün doluyor. Bu, mantıktan yoksun olan ABD hükümeti için büyük bir hezimettir. Bu ülke yasa dışı eylemle nükleer anlaşmadaki Tetik Mekanızması'nı çalıştırmada da başarısız olmuştu." dedi.

Galibaf, İran milletinin büyük bir kazanım elde ettiğini belirterek, "ABD'nin baskılarına karşılık vermek için ciddi adımlar atılmalı ve silah alışverişi yapılmalı." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a konvansiyonel silah ambargosunun süresi bugün doldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırıldığını ve bugün itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini duyurdu.