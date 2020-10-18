Dünya ile savunma işbirliğimiz bugünden itibaren normalleşecek

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tiwtter üzerinden ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına dair açıklamada bulunarak, "Bugün Amerika'nın tüm kötü niyetli girişimlerine karşı çıkıp BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve nükleer anlaşmayı koruyan uluslararası için çok önemli bir gündür." dedi.

Zarif'in paylaşımında, "İran'ın dünya ile savunma işbirliğinin normalleşmesi çok taraflılık ülküsü için zafer, bölgemiz için de barış ve güvenlik sayılıyor." belirtildi.

Zarif'in Arapça attığı tweette, "2231 sayılı karara göre, ülkemize uygulanan silah ambargosu bugün otomatik olarak sona erecek. Körü körüne silahla donatılmasına karşı çıkmamız garip birşey değil. Çünkü İran'da silahlar savunma amaçlıdır ve diğer ülkelerin eylemlerinin aksine, savaş açmak için değil ve kötülüğe de neden olmaz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Güvenliğin milletimizin iradesi ve yerli üretim ile sağlanacağına inanıyoruz. Hedeflerimiz her zaman barışçıl ve savunmak içindir." denildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırıldığını ve bugün itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini duyurdu.