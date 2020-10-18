Artık silah ticareti için BMGK onayına gerek yok

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya hesabı Tiwtter üzerinden ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasına dair açıklamada bulundu.

Taht Revançi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Nükleer anlaşmadan 5 yıl sonra BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'a karşı uygulanan yasadışı silah ambargosu artık sona ermiştir. Silah ticareti için İran'ın artık BMGK onayına ihtiyacı yok."

Taht Revançi, attığı tweette, "Bunu engellemeye çalışan ABD'nin çabaları BM Güvenlik Konseyi tarafından reddedilği için başarısız oldu." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a konvansiyonel silah ambargosunun süresi bugün doldu.

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkeye uygulanan BM silah ambargosunun kaldırıldığını ve bugün itibarıyla her türlü konvansiyonel silahı yasal kısıtlama olmaksızın alıp satabileceğini duyurdu.