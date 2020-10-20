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20 Eki 2020 10:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıAK Partili Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.

Burada yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.mda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.

Kaynak: Haberglobal

News Code 1889898

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